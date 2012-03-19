Estafan a 130 candidatos a una falsa oferta de trabajo en Dubai
Los afectados pagaron 20 euros para que les tradujeran el currículum al árabe y poder optar a trabajar en la construcción por 4.800 euros al mes con año de alojamiento gratis y el viaje pagado.
FACUA.org
España-19/03/2012
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Los Mossos d’Esquadra han destapado una estafa con al menos 130 afectados por una inexistente oferta de trabajo en Dubai para trabajar supuestamente en la construcción.
Los candidatos, que optaban a un salario de 4.800 euros al mes, un año de alojamiento gratis y e