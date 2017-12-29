Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter al cierre de 2017
La Fundación Internacional de Derechos Humanos encabeza por primera vez el ranking, seguida de Greenpeace y Médicos sin Fronteras. FACUA, en el octavo puesto.
FACUA.org
España-29/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado por quinto año el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter.
Por primera vez, la Fundación Internacional de Derechos Humanos se sitúa en l