Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter en 2019
La Fundación Internacional de Derechos Humanos repite en cabeza del ranking, seguida de Greenpeace y Médicos sin Fronteras. FACUA sube al séptimo puesto.
FACUA.org
España-26/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado por sexto año el ranking de las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas con más seguidores en Twitter.
La Fundación Internacional de Derechos Humanos repite en la primera posición,