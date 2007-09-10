Este mes se ha producido una subida media del 5,4% en las marcas de leche analizadas por FACUA
Advierte que en algunos casos se están produciendo subidas especulatorias de hasta 13 céntimos por litro, muy por encima del aumento del producto en origen.
FACUA.org
España-10/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado este mes una subida media del 5,4% en dieciséis marcas analizadas en tres hipermercados (de las cadenas Carrefour, Alcampo e Hipercor) y tres supermercados (Día, Lidl y Mercadona).
FACUA considera que