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Europa aprueba una norma para facilitar el cobro de multas de tráfico impuestas en otro Estado

Se creará un sistema electrónico de intercambio de información entre los países de la UE para identificar al vehículo que haya cometido una infracción en el extranjero.

FACUA.org
Europa-03/12/2010
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Los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un principio de acuerdo sobre una norma cuyo objetivo es facilitar la ejecución de las multas de tráfico impuestas a los conductores en otro Estado miembro distinto del de residencia.

La norma c

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