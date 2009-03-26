Más noticias

Europa insta a prohibir la entrada de alimentos derivados de animales clonados o de sus descendientes

También considera que los alimentos producidos por medio de la nanotecnología deben someterse a una evaluación de riesgos específica antes de ser autorizados.

FACUA.org
Europa-26/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Pleno del Parlamento Europeo instó el miércoles a la Comisión Europea a preparar una normativa que prohíba la entrada al mercado comunitario de cualquier producto alimenticio derivado de un animal clonado o de uno de sus descendientes.

Además, consid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos