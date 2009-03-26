Europa insta a prohibir la entrada de alimentos derivados de animales clonados o de sus descendientes
También considera que los alimentos producidos por medio de la nanotecnología deben someterse a una evaluación de riesgos específica antes de ser autorizados.
FACUA.org
Europa-26/03/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo instó el miércoles a la Comisión Europea a preparar una normativa que prohíba la entrada al mercado comunitario de cualquier producto alimenticio derivado de un animal clonado o de uno de sus descendientes.
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