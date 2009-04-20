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Europa respaldará crear un sistema de indemnizaciones por retrasos y cancelaciones de barco y autocar

A semejanza de los que ya existen para el avión o para el tren.

FACUA.org
Europa-20/04/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo respaldará el jueves 23 de abril crear en toda la UE un sistema de indemnizaciones por retrasos y cancelaciones para los pasajeros de barco y de autocar a semejanza de los que ya existen para el avión o para el tren.

La norma, que ya ha recibi

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