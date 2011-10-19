Europarlamentarios del Este denuncian el uso de ingredientes de peor calidad en sus países
Exponen que ciertos fabricantes usan componentes más baratos en Europa del este mientras hacen creer a los consumidores que los productos son idénticos.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
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Aunque es un fenómeno poco conocido en Europa occidental, los consumidores del centro y del este del continente suelen quejarse de diferencias en la calidad de productos alimenticios que supuestamente son iguales, y de la misma marca, en todos los países.
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