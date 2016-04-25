Expedientan a once empresas de servicios informáticos por firmar acuerdos para repartirse el mercado
La CNMC considera que existen indicios racionales de que pactaron la fijación de precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercial sensible.
FACUA.org
España-25/04/2016
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