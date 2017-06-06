Expediente sancionador a 25 empresas suministradoras de sistemas y equipos para redes ferroviarias
La CNMC aprecia indicios de reparto de licitaciones para la construcción y el mantenimiento de los citados sistemas en las redes AVE y convencional.
FACUA.org
España-06/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a 25 empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los sistemas de electrificación y de equipos electromecánicos f