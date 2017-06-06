Más noticiasTras realizar distintas inspecciones

Expediente sancionador a 25 empresas suministradoras de sistemas y equipos para redes ferroviarias

La CNMC aprecia indicios de reparto de licitaciones para la construcción y el mantenimiento de los citados sistemas en las redes AVE y convencional.

FACUA.org
España-06/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a 25 empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los sistemas de electrificación y de equipos electromecánicos f

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos