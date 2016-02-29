Más noticiasEn su canal Mega

Expediente sancionador a Atresmedia por emitir la película 'Licencia para matar' en horario protegido

La infracción considerada de carácter grave tuvo lugar el 26 de octubre de 2015.

FACUA.org
España-29/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido incoar expediente sancionador a Atresmedia tras detectar la emisión, en su canal Mega, de la película Licencia para matar (1989) en la franja de protección reforzada comprendida entre las

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos