Expediente sancionador a Atresmedia por emitir la película 'Licencia para matar' en horario protegido
La infracción considerada de carácter grave tuvo lugar el 26 de octubre de 2015.
FACUA.org
España-29/02/2016
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido incoar expediente sancionador a Atresmedia tras detectar la emisión, en su canal Mega, de la película Licencia para matar (1989) en la franja de protección reforzada comprendida entre las