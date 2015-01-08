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Expediente sancionador a la marca Volvo por fijación de precios, condiciones comerciales y de servicio

La CNMC inspeccionó varios concesionarios independientes de la marca de automóviles en los que detectó las prácticas anticompetitivas.

FACUA.org
España-08/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra varios concesionarios independientes de la marca de vehículos Volvo por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, condiciones come

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