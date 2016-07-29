Expediente sancionador a Televisión Española por emitir publicidad encubierta en el programa Masterchef
Competencia considera que existen indicios de que en dicho espacio emitió, sin identificación, publicidad que podría ser calificada como encubierta de la Bodega González Byass y de sus distintos productos.
FACUA.org
España-29/07/2016
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La infracción, de quedar acreditada, está catalogada como grave. | Imagen: RTVE
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Radio Televisión Española (RTVE), en su canal de televisión La1, por una posible vulneración del artículo Artículo 18.2 de la