Más noticiasPosible multa de hasta 500.000 euros

Expediente sancionador a Televisión Española por emitir publicidad encubierta en el programa Masterchef

Competencia considera que existen indicios de que en dicho espacio emitió, sin identificación, publicidad que podría ser calificada como encubierta de la Bodega González Byass y de sus distintos productos.

FACUA.org
España-29/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Radio Televisión Española (RTVE), en su canal de televisión La1, por una posible vulneración del artículo Artículo 18.2 de la

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