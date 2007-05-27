Expertos europeos en energía se reúnen en Sevilla el próximo junio para debatir sobre ahorro y eficiencia energética
La Conferencia Internacional sobre Eficiencia Energética está organizada por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos y la Agencia Andaluza de la Energía.
FACUA.org
Europa-27/05/2007
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Expertos europeos se reúnen en Sevilla los próximos 14 y 15 de junio en el marco de la Conferencia Internacional sobre Eficiencia Energética para dar a conocer las estrategias energéticas adoptadas por otros países europeos y difundir algunas de las m&aac