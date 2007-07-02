Expertos internacionales debatieron en la Universidad de Cantabria sobre el futuro inmediato de Internet
En la reunión científica internacional Workshop on Socio-Economics Aspects of Future Generation Internet.
FACUA.org
Europa-02/07/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria acogió la reunión científica internacional Workshop on Socio-Economics Aspects of Future Generation Internet, en la que se dieron cita veinticuatro