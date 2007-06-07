Expertos universitarios identifican el virus de la hepatitis E en granjas porcinas de la Comunitat
Demandan una norma que obligue a tratar los excrementos porcinos para inactivar la contaminación por hepatitis E y otros agentes infecciosos al utilizarlos como fertilizantes.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-07/06/2007
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Un equipo de investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha realizado un estudio en granjas porcinas de la Comunitat Valenciana, en las que han observado que en el 71% de los casos se encuentra el virus en alguna de las muestras de heces o suero de cerdos como en las fosas purines, seg&