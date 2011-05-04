Exponen el trato 'inhumano' al que someten a los trabajadores chinos que fabrican iPads y iPhones
Los empleados de las plantas de Apple son tratados "como máquinas" para cubrir la demanda occidental, según denuncian dos organizaciones no gubernamentales.
FACUA.org
Asia y Oceanía-04/05/2011
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Una investigación realizada por dos ONG sobre las condiciones laborales de los trabajadores chinos revela el impactante coste humano que supone la producción de iPhones y iPads. El informe ofrece una imagen detallada de la vida de los 50.000 operarios de las plantas de Shenzhen y Ch