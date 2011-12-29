Fabricantes de LCD pagarán 423 millones de euros por fijar precios
El acuerdo intenta terminar con las demandas que pedían responsabilidades a las compañías por la creación de un cártel internacional.
FACUA.org
América-29/12/2011
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Samsung Electronics, Sharp y cinco fabricantes más de pantallas de cristal líquido han acordado pagar más de 553 millones de dólares (423 millones de euros) para resolver un juicio en el que se les acusa de haber conspirado para fijar los precios de las pantallas LCD d