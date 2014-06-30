Facebook alteró en 2012 su algoritmo de noticias para experimentar con las emociones de los usuarios
Los autores del informe concluyen que la red social favorece la transmisión de emociones sin necesidad de que exista contacto personal.
FACUA.org
Internacional-30/06/2014
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Un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, titulado Evidencias experimentales de contagio emocional a escala masiva a través de redes sociales ha revelado que Facebook alteró durante una semana de enero de 2012, Facebook su algoritmo de difus