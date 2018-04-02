Facebook, denunciada en EEUU por discriminar en anuncios inmobiliarios según afinidad étnica, edad y sexo
Organizaciones a favor del acceso justo a la vivienda han demandado a la red social por violar las leyes de derechos civiles.
FACUA.org
América-02/04/2018
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Facebook ha sido denunciada en EEUU por un grupo de organizaciones a favor del acceso justo a la vivienda al seguir permitiendo la discriminación ilegal en anuncios inmobiliarios en el país.
La denuncia federal, presentada el martes 27 de marzo, alega que, a pesar de que la