Facebook e Instagram toman medidas contra la venta de armas en las redes
Eliminarán todas las publicaciones que ofrezcan comprar o vender armas sin comprobar los antecedentes.
FACUA.org
Internacional-06/03/2014
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Facebook y su filial de fotografía, Instagram, eliminarán todas las publicaciones que ofrezcan comprar o vender armas sin comprobar antecedentes, anunció este miércoles la popular red social.
En un esfuerzo para frenar lo que activistas describen como un uso cre