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Facebook empieza a informar a las webs que se vieron afectadas por el hackeo de más de 90 millones de cuentas

La página de FACUA ha sido una de las decenas de miles que se han visto envueltas en el suceso. La asociación, que denunció ante la AEPD a la red social por la filtración, ya lo ha comunicado a la agencia.

FACUA.org
España-15/11/2018
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Facebook ha empezado a informar a las webs que se vieron afectadas por el hackeo masivo de más de 90 millones de cuentas de usuarios a principios del pasado mes de octubre debido a un fallo de seguridad relacionado con los tokens (identificadores únicos que se generan al en

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