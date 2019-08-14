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Facebook escuchaba las conversaciones de sus usuarios para las transcripciones de audio en Messenger

La compañía estadounidense contrató a centenares de trabajadores para que pudieran escuchar todas las comunicaciones que se enviaban entre ellos, según Bloomberg.

Europa Press
Internacional-14/08/2019
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Facebook confirma que ha estado utilizando a empleados humanos para escuchar las conversaciones de los usuarios en Messenger con el objetivo de mejorar las transcripciones en el servicio de mensajería, aunque asegura que hace más de una semana que dejó de hacerlo.

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