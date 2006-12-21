Nuestras accionesAprobada por el Congreso

FACUA acoge con escepticismo la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha magnificado la Ley, presentando como novedosos temas que estaban prohibidos desde los 80.

FACUA.org
España-21/12/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) acoge con escepticismo la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobada hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados, al tiempo que lamenta que permita que las asociaciones de consumidores reciban dinero de las e

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos