FACUA acoge con escepticismo la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha magnificado la Ley, presentando como novedosos temas que estaban prohibidos desde los 80.
FACUA.org
España-21/12/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) acoge con escepticismo la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobada hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados, al tiempo que lamenta que permita que las asociaciones de consumidores reciban dinero de las e