FACUA aconseja a las usuarias con implantes mamarios PIP que se los extraigan por su riesgo de rotura
Las clínicas donde se operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis.
FACUA.org
España-27/12/2011
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