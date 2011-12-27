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FACUA aconseja a las usuarias con implantes mamarios PIP que se los extraigan por su riesgo de rotura

Las clínicas donde se operaron deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis.

FACUA.org
España-27/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a las usuarias con implantes mamarios de la marca Poly Implant Prothèse (PIP) que se los extraigan por su riesgo de rotura y el consiguiente peligro para su salud.

FACUA advierte que las clínicas donde se operaron deben asumir los costes de su retirad

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