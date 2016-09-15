FACUA aconseja a los afectados por la huelga de controladores aéreos en Francia reclamar a las compañías
La asociación advierte de que las aerolíneas deben reembolsar el billete o bien ofrecer un transporte alternativo a los usuarios, además de asistencia en el caso de que se necesite.
FACUA.org
España-15/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por la huelga de controladores aéreos en Francia que presenten reclamaciones ante las respectivas compañías para exigir el reembolso del importe del billete o bien solicitar un transporte al