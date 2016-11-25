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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de pilotos en Lufthansa reclamar a la compañía

La asociación advierte de que la aerolínea debe reembolsar el billete o bien ofrecer un transporte alternativo a los usuarios, además de asistencia en el caso de que se necesite.

FACUA.org
España-25/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los afectados por la huelga de pilotos de Lufthansa en Alemania que presenten reclamaciones ante la compañía para exigir el reembolso del importe del billete o bien solicitar un transporte alternativo.

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