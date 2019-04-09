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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de seguridad de Barajas que reclamen ante Aena

La asociación considera que la seguridad de los aeropuertos debe garantizarse a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugar de quedar en manos de empresas privadas.

FACUA.org
España-09/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los pasajeros que se vean afectados por la huelga del personal de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que reclamen ante Aena los posibles perjuicios que pudieran ocasionarse, en caso de perder un vuelo como consecuencia de

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