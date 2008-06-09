FACUA aconseja a los consumidores que eviten el alarmismo y no hagan acopio de alimentos ante el paro de Fenadismer
Aunque respeta sus reivindicaciones, considera desproporcionada la medida emprendida por los autónomos del transporte.
FACUA.org
España-09/06/2008
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Ante el paro indefinido iniciado esta medianoche por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los consumidores que eviten el alarmismo y no hagan acopio de alimentos ya que el desabastecimiento en l