Nuestras acciones

FACUA aconseja a los consumidores que eviten el alarmismo y no hagan acopio de alimentos ante el paro de Fenadismer

Aunque respeta sus reivindicaciones, considera desproporcionada la medida emprendida por los autónomos del transporte.

FACUA.org
España-09/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante el paro indefinido iniciado esta medianoche por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los consumidores que eviten el alarmismo y no hagan acopio de alimentos ya que el desabastecimiento en l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos