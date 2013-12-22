FACUA aconseja a los premiados en la Lotería de Navidad que denuncien cualquier oferta de compra de sus billetes
Otras de las irregularidades que pueden producirse son que quienes vendieron participaciones den sólo quince o treinta días para cobrar o indiquen ahora que el número impreso era erróneo o que han vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo.
FACUA.org
España-22/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de las posibles irregularidades de las que pueden ser objeto agraciados con remios en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad premiadas.
Se trata de situaciones como dar sólo quince o treinta días para cobrar y otras cuyos responsables indican aho