FACUA aconseja no consumir ningún lote de atún de la empresa Garciden: hay decenas de intoxicados
Elevados niveles de histamina. Reclama a la Junta una multa ejemplarizante. Distribuido en ocho comunidades españolas, Alemania, Italia y Portugal.
FACUA.org
Espa�ña-10/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Junta de Andalucía que imponga una sanción ejemplarizante a la empresa almeriense Garciden, tras detectarse una importante partida de atún comercializado fresco con unos altísimos niveles de histamina que están pr