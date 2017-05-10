Nuestras accionesDecenas de intoxicados en toda España

FACUA aconseja no consumir ningún lote de atún de la empresa Garciden: hay decenas de intoxicados

Elevados niveles de histamina. Reclama a la Junta una multa ejemplarizante. Distribuido en ocho comunidades españolas, Alemania, Italia y Portugal.

FACUA.org
España-10/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Junta de Andalucía que imponga una sanción ejemplarizante a la empresa almeriense Garciden, tras detectarse una importante partida de atún comercializado fresco con unos altísimos niveles de histamina que están pr

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