FACUA aconseja que no se regalen teléfonos móviles a los niños en estas fiestas
La Federación advierte que debe actuarse con precaución ya que si la nocividad de las radiaciones de la telefonía móvil se constatase, los niños serían los principales afectados.
FACUA.org
España-27/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) aconseja que en estas fiestas no se regalen teléfonos móviles a los niños como precaución ante los posibles efectos en la salud de sus radiaciones. Esta es una de las recomendac