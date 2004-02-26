FACUA acusa a los operadores de móviles de inflar artificialmente los costes de las llamadas y denuncia el cobro irregular de otros 1.225 millones de euros en sólo un año
La Federación remitirá un informe sobre las irregularidades al Servicio de Defensa de la Competencia y la Comisión Europea. El Real Decreto que regula las tarifas de interconexión establece que deben estar orientadas a costes, pero la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones permite que Movistar y Vodafone (no hay datos sobre Amena) apliquen precios desproporcionadamente superiores.
FACUA.org
España-26/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) acusa a los operadores de móviles de inflar artificialmente los costes de las llamadas y denuncia el cobro irregular de otros al menos 1.225 millones de euros, relativos concretamente al periodo 2001 y posiblemente superiores en