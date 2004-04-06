FACUA advierte a Google que su anunciado servicio de correo-e vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSSICE
Con Gmail, la empresa estadounidense pretende violar la privacidad de las comunicaciones de los usuarios tratando los datos de sus mensajes de correo electrónico para enviarles publicidad de productos relacionados con sus contenidos.
FACUA.org
España-06/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido a la filial de la empresa estadounidense Google para advertirle que su anunciado servicio de correo electrónico vulneraría en España la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci&oa