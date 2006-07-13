FACUA advierte a Iberia que su negativa a indemnizar por la huelga puede provocar que los usuarios opten por otras compañías
La Federación considera que son las empresas y no los usuarios, las que deben asumir el riesgo de huelga cuando se produce la contratación de un servicio, máxime en una empresa como Iberia, donde desde 1979 los pilotos han convocado veintiuna huelgas.
FACUA.org
España-13/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable la negativa de Iberia a indemnizar a los pasajeros afectados por la huelga de sus pilotos y demanda a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento que resuelva las reclamaciones a