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FACUA advierte a los consumidores de la retirada del mercado del fármaco Agreal, destinado a los trastornos de la menopausia

Varias pacientes afectados han solicitado el asesoramiento de FACUA sobre sus derechos y la posibilidad de emprender acciones contra el laboratorio.

FACUA.org
España-15/09/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte a los consumidores que hoy se hace efectiva la retirada del mercado del fármaco Agreal, de la multinacional farmacéutica francesa Sanofi Synthélabo, del grupo Sanofi Aventis, indicado para el tratamiento d

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