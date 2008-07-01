FACUA advierte a los usuarios de gas que no están obligados a contratar tarifas del mercado libre
El 1 de julio, los consumidores que disfrutaban de la tarifa regulada pasarán automáticamente a someterse a la tarifa de último recurso, un precio máximo fijado por Industria.
FACUA.org
España-01/07/2008
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Ante los cambios que se producen a partir del 1 de julio en el mercado del gas natural, FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios que los contratos que estaban sometidos a la tarifa regulada por el Gobierno pasarán automáticamente a una tarifa máxima fijada