FACUA advierte de la retirada de seis máscaras y doce disfraces por las autoridades de Consumo
La asociación aconseja el uso de productos con materiales resistentes al fuego, debido al habitual uso en fiestas de velas y al consumo de tabaco.
FACUA.org
España-29/10/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de dieciocho modelos de máscaras, pelucas y disfraces inseguros.
Son artículos que presentan un riesgo de asfixia al llevar cordones en