FACUA advierte de las elevadas tarifas de las tres nuevas empresas de información telefónica en comparación con el sustituto del 1003
Un estudio realizado por la Federación detecta diferencias que alcanzan el 238% en las llamadas desde teléfonos fijos y el 460% en las efectuadas desde móviles. Sin embargo, Telegate y Conduit no limitan la cantidad de teléfonos a facilitar y TPI-Páginas Amarillas ofrece hasta tres.
FACUA.org
España-07/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas y servicios de las empresas que ofrecen servicios de información sobre números de teléfono tras la reciente liberalización