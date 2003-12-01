FACUA advierte de los distintos tipos de ofertas engañosas que lanzan ciertos comercios de cara a las navidades
La Federación ofrece una serie de consejos para evitar caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.
FACUA.org
España-01/12/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte de las ofertas engañosas que lanzan determinados establecimientos en su campaña navideña, como promociones de descuentos o cheques regalos cuyas características reales no se ajustan en absoluto a su