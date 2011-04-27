FACUA advierte de posibles fraudes en la venta de entradas por Internet de los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona
A través de canales no autorizados. Las webs que actúan como intermediarias deben asumir responsabilidades si las entradas son falsas.
FACUA.org
España-27/04/2011
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Ante la celebración de los partidos de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona este miércoles 27 de abril y el próximo 3 de mayo, FACUA-Consumidores en Acción advierte de posibles fraudes en la venta de entradas por Internet a través de canales no a