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FACUA advierte de que la cesión de perfiles en Twitter y Facebook pervierte y desvirtúa la esencia de las redes sociales

Las propias condiciones generales y reglas de uso de ambas redes sociales prohíben las prácticas que pretende poner en marcha el PP y podrían derivar en la suspensión de las cuentas.

FACUA.org
España-06/10/2011
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Ante la campaña anunciada por el Partido Popular, FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la cesión de perfiles en Twitter y Facebook pervierte y desvirtúa la esencia de las redes sociales.

FACUA recuerda que las propias condiciones generales y reglas de u

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