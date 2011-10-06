FACUA advierte de que la cesión de perfiles en Twitter y Facebook pervierte y desvirtúa la esencia de las redes sociales
Las propias condiciones generales y reglas de uso de ambas redes sociales prohíben las prácticas que pretende poner en marcha el PP y podrían derivar en la suspensión de las cuentas.
FACUA.org
España-06/10/2011
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