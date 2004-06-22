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FACUA advierte que ciertas agencias anuncian 'viajes gancho' a bajo precio cuyas plazas están agotadas

Los consumidores tienen derecho a exigir viajes de características similares al mismo precio que los anunciados.

FACUA.org
España-22/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que ha comenzado a recibir, como cada año desde estas fechas, denuncias relacionadas con agencias que anuncian viajes gancho para los meses de julio, agosto y septiembre a precios muy reducidos cuyas plazas están

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