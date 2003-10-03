Nuestras acciones

FACUA advierte que el 'cambio' en la Ley de Crédito al Consumo no modifica en absoluto la indefensión de los usuarios

La Federación denuncia que el subsecretario de Sanidad ha vendido humo a la opinión pública al anunciar que situaciones como el caso Opening no volverán a repetirse. En realidad, el artículo de la Ley objeto de controversias se mantiene intacto.

FACUA.org
España-03/10/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el cambio en la Ley de Crédito al Consumo aprobado hoy por el Consejo de Ministros no modifica en absoluto la situación de indefensión en la que se encuentran los usuarios ante la compra de productos o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos