FACUA advierte que el 'cambio' en la Ley de Crédito al Consumo no modifica en absoluto la indefensión de los usuarios
La Federación denuncia que el subsecretario de Sanidad ha vendido humo a la opinión pública al anunciar que situaciones como el caso Opening no volverán a repetirse. En realidad, el artículo de la Ley objeto de controversias se mantiene intacto.
FACUA.org
Espa�ña-03/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el cambio en la Ley de Crédito al Consumo aprobado hoy por el Consejo de Ministros no modifica en absoluto la situación de indefensión en la que se encuentran los usuarios ante la compra de productos o