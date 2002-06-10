Nuestras acciones

FACUA advierte que el Proyecto de Decreto andaluz sobre compra de coches usados está falto de contenidos y tiene contradicciones

La Federación lamenta que dos años después haberse valorado el primer borrador, la Consejería de Gobernación no haya tenido en cuenta las alegaciones planteadas entonces por los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-10/06/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que el Proyecto de Decreto andaluz por el que se regularán el derecho a la información de los consumidores en la compra de vehículos usados está falto de contenidos e i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos