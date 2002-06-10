FACUA advierte que el Proyecto de Decreto andaluz sobre compra de coches usados está falto de contenidos y tiene contradicciones
La Federación lamenta que dos años después haberse valorado el primer borrador, la Consejería de Gobernación no haya tenido en cuenta las alegaciones planteadas entonces por los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-10/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que el Proyecto de Decreto andaluz por el que se regularán el derecho a la información de los consumidores en la compra de vehículos usados está falto de contenidos e i