FACUA advierte que enviar un SMS nacional costará un 36% más que hacerlo en 'roaming'
Valora positivamente las 'eurotarifas' aprobadas en el Parlamento Europeo y demanda al Gobierno de España que adopte medidas similares para los servicios móviles nacionales.
FACUA.org
España-22/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera positiva, aunque todavía insuficiente, la bajada tarifaria que supondrá la norma aprobada este miércoles por el Parlamento Europeo por la que enviar un SMS en roaming costará a los usuarios 0,11 euros más impu