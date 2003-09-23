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FACUA advierte que Fomento podría aprobar una norma que favorecerá irregularidades en la factura de la luz

Una propuesta de Orden pretende que sigan funcionando contadores eléctricos con más de treinta años, además de permitir verificaciones menos fiables y con mayores márgenes de error autorizados en las mediciones del consumo eléctrico.

FACUA.org
España-23/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta al ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, en la que muestra su rechazo a una propuesta de Orden sobre el control metrológico de los contadores eléctricos de inducción que de apr

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