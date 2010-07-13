FACUA advierte que la agencia Kangaroo debe pagar todos los gastos del viaje a quienes vendió entradas falsas para el Mundial de Sudáfrica
Tanto el importe del vuelo y otros medios de transporte usados por los afectados como los gastos de comida que les resultaran necesarios, además de indemnizaciones por daños y perjuicios.
FACUA.org
España-13/07/2010
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En ellos ha de incluirse tanto el importe del vuelo y otros medios de transporte usados por lo