FACUA advierte que la decisión del Gobierno central no garantiza la 'igualdad' de las pensiones, sino todo lo contrario
La Federación apoya los decretos aprobados por la Junta de Andalucía ya que contribuyen a contrarrestar las diferencias salariales de los andaluces con respecto a otras comunidades autónomas.
FACUA.org
España-28/11/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) rechaza la Ley de Disposiciones Específicas en Materia de Seguridad Social aprobada ayer por el Gobierno central por la que considera que las pensiones deben ser iguales en todas las comunidades autónomas, impidiendo, por