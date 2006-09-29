FACUA advierte que la especulación en el sector eléctrico puede poner en peligro el abastecimiento y la calidad del suministro
Demanda al Gobierno que empiece a pensar en los consumidores e introduzca un cambio en el modelo regulatorio. Asimismo, le pide que abandone sus complejos y endurezca la posición frente a Bruselas ante la OPA de E.On.
FACUA.org
España-29/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las maniobras especulativas que se están produciendo en el sector eléctrico pueden poner en peligro a medio plazo el abastecimiento y la calidad del suministro.
El sector asiste a un proceso especulat